Un nuovo centro di innovazione e trasferimento tecnologico è stato inaugurato all’interno della “basilica piccola”, un edificio riqualificato nel complesso dello Iuss di Pavia. I laboratori di ricerca dell’istituto si sono trasferiti nella struttura, che ora ospita anche spazi dedicati a progetti di sviluppo tecnologico. La riqualificazione ha coinvolto lavori di ristrutturazione e adeguamento degli ambienti, senza modificare la struttura originale. La regione ha approvato l’intervento con fondi destinati al potenziamento della ricerca e dell’innovazione.

Un nuovo hub di innovazione e trasferimento tecnologico per lo Iuss di Pavia. La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Università, Alessandro Fermi, un finanziamento di oltre 5 milioni di euro destinato alla sistemazione dell’edificio denominato “basilica piccola”, una superficie lorda del piano terra di circa 1.280 metri quadrati, mentre quella del piano primo è di circa 570 metri quadrati, per una superficie totale lorda dell’edificio di circa 1.850 metri quadrati. L’intervento proposto dal rettore Mario Martina e dal suo predecessore Riccardo Pietrabissa, prevede la riqualificazione e la riconversione funzionale dell’immobile, in continuità con gli spazi didattici che saranno ospitati nell’edificio gemello, la “basilica grande”, già oggetto di un precedente intervento finanziato dalla Regione e attualmente in fase di completamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da fantasma a centro di innovazione. Laboratori di ricerca dello Iuss nella “basilica piccola” riqualificata

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Da fantasma a centro di innovazione. Laboratori di ricerca dello Iuss nella basilica piccola riqualificataPavia, dalla Regione un finanziamento di oltre cinque milioni per il recupero dell’edificio. Decisivo impulso all’intervento proposto dal rettore Martina e dal suo predecessore Pietrabissa. ilgiorno.it