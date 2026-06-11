Dal 17 giugno riprende al Peter Pan di Marina di Ravenna la rassegna musicale ‘Peter Pan in 3D’. L’evento estivo, dedicato alla musica italiana, si svolge ogni mercoledì sera nella ‘spiaggia 36’. Tra gli artisti annunciati figurano Emidio Clementi e Cristina Donà. La manifestazione, in programma per tutta la stagione, prevede esibizioni di vari musicisti italiani. L’ingresso è gratuito e l’organizzazione conferma l’appuntamento con la musica dal vivo fino a fine estate.

Torna, dal 17 giugno, al Peter Pan di Marina di Ravenna, la rassegna ‘Peter Pan in 3D’, appuntamento estivo dedicato alla musica italiana che, da anni, anima i mercoledì sera della ‘spiaggia 36’. La manifestazione, a ingresso libero e con inizio alle 21.30, è curata da Luigi Bertaccini e propone anche per il 2026 un programma che alterna concerti, incontri letterari e momenti dedicati alla storia della canzone d’autore. Ad aprire la stagione, mercoledì prossimo, sarà Emidio Clementi, voce storica dei Massimo Volume e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro ‘Prima dell’incendio’. L’incontro è organizzato in collaborazione con Stefano Bon. La parte musicale prenderà il via il 1° luglio col concerto di Giacomo Toni, che porterà a Marina di Ravenna la sua 900 Band al completo, per quella che viene annunciata come l’unica data in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Emidio Clementi a Cristina Donà. Torna la musica al Peter Pan

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