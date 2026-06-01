Cantava Ligabue: «Vivo morto o X». Uno come Pier Luigi Bersani con le “non vittorie” ha fatto scrivere fiumi e fiumi d’inchiostro e forse per questo oggi, alla luce della tremenda delusione di Venezia, si accontenta di un più sobrio “pareggio”, per non aggravare la condizione clinica del moribondo campo largo. E Lilli Gruber, non appena sente pronunciare il verdetto in studio a Otto e mezzo su La7, sgrana gli occhi. «Dopo tre anni e mezzo di governo Meloni si pensava che a queste amministrative il centrosinistra avrebbe fatto boom. Invece non è andata così», lo stuzzica subito. L’ex segretario del Pd parte sulla difensiva: «Io dico quel che penso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lilli Gruber attacca, Bersani balbetta: imbarazzo a Otto e mezzo

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