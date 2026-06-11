La Corte Interamericana ha disposto la chiusura di El Helicoide. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti nei protocolli di sicurezza, né sui metodi di tortura subiti da uno studente durante la detenzione arbitraria.

? Punti chiave? In Breve La Corte Interamericana ordina la chiusura definitiva di El Helicoide. La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha condannato il Venezuela per le violazioni commesse nei confronti di Jorge Rojas Riera, ordinando la cessazione immediata delle attività all’interno del centro di detenzione di El Helicoide. La sentenza, emessa dal tribunale con sede a San José, stabilisce la responsabilità internazionale dello Stato venezuelano per la detenzione arbitraria e le torture subite dallo studente nel 2003. Il caso si riferisce agli eventi del 19 settembre 2003, quando agenti della Direzione dei servizi di intelligence e prevenzione (Disip) fermarono lo studente a Plaza Francia de Altamira, a Caracas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corte Interamericana: ordine di chiusura per El Helicoide

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