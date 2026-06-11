Durante le qualificazioni al Mondiale 2026, un attaccante della Repubblica Ceca ha segnato più di tutti, risultando il miglior marcatore della sua nazionale. Per la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, viene considerato un pericolo principale per gli asiatici.

L'ex attaccante della Roma è stato il miglior marcatore della sua nazionale durante le qualificazioni al Mondiale nel 2026. Il pronostico e le quote di Corea del Sud-Repubblica Ceca Al via i Mondiali. La Corea del Sud ospita la Repubblica Ceca: fischio d’inizio nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 4.00. Completano il gruppo A il Messico e il Sudafrica. La squadra del ct Hong ha chiuso il girone B della terza fase di qualificazione davanti alla Giordania conquistando la qualificazione. Gli uomini di Koubek hanno superato i playoff eliminando l’Irlanda e la Danimarca. La nazionale ceca torna a disputare un Mondiale dopo 20 anni. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Corea del Sud-Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corea del Sud-Repubblica Ceca, il pronostico: Schick pericolo numero uno per gli asiatici

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