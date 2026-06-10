La partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca si disputa nella prima giornata del Mondiale 2026, nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 ora italiana. Si tratta di un match importante per la qualificazione ai sedicesimi di finale, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti decisivi. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a indicazioni su diretta tv e streaming.

Corea del Sud-Repubblica Ceca è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il gruppo A, a primo acchito, sembra essere molto equilibrato. La Repubblica Ceca è, al momento, un gradino sotto i padroni di casa del Messico, che possono contare sull’importante vantaggio del fattore campo. Nelle retrovie invece troviamo Corea del Sud e Sudafrica, due selezioni che hanno più o meno le stesse chance di superare la fase a gironi. Cioè poche. Gli asiatici si giocheranno una fetta di qualificazione già in questo match d’esordio con i cechi, in programma a poche ore dalla gara inaugurale a Guadalajara, città messicana che si trova a oltre 1500 metri sul livello del mare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corea del Sud-Repubblica Ceca: scontro totale per l’obiettivo sedicesimi

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Corea del Sud - Repubblica Ceca Ven 12/06/2026 H.04:00

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