Coppa del Mondo 2026 in diretta | squadre confermate tra Portogallo e Nigeria e formazioni complete canale TV streaming online in diretta e statistiche

Da justcalcio.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Portogallo e Nigeria hanno ufficializzato le formazioni per l’amichevole di mercoledì a Leiria. Entrambe le squadre hanno annunciato i giocatori che scenderanno in campo, confermando le rose complete. La partita sarà trasmessa in diretta su canali TV e streaming online, con statistiche disponibili in tempo reale. La sfida si inserisce nel percorso di preparazione verso la Coppa del Mondo 2026.

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2026-06-10 21:20:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Portogallo e Nigeria hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro in un’amichevole internazionale a Leiria mercoledì. La squadra di Roberto Martinez ha battuto il Cile 2-1 in casa sabato e inizierà la sua campagna di Coppa del Mondo il 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo (18:00 BST) in un girone che comprende anche Uzbekistan e Colombia. La Nigeria è al 26esimo posto nella classifica FIFA, ma non è riuscita a qualificarsi per la seconda edizione consecutiva della fase finale, perdendo contro la Repubblica Democratica del Congo negli spareggi africani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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