Il congresso della Uil in Puglia ha confermato la fiducia a Gennaro Oliva come coordinatore dell’area ionica. La decisione è stata presa durante l’assemblea, che ha deciso di proseguire con Oliva alla guida del coordinamento. Non sono stati annunciati cambiamenti nel team o nuove nomine. La conferma avviene in un momento di continuità per la rappresentanza sindacale nella regione.

Proseguirà con Gennaro Oliva alla guida il percorso della Uil nell’area ionica. Il dirigente sindacale è stato riconfermato coordinatore territoriale di Taranto dalla nuova segreteria regionale eletta al termine del VII Congresso della Uil Puglia, svoltosi a Bari nelle giornate dell’8 e 9 giugno. "Taranto non è solo crisi. Taranto è dignità, resistenza, competenza, lavoro, identità e futuro". Un passaggio con cui il coordinatore territoriale ha voluto evidenziare la necessità di guardare oltre le criticità, puntando sulle risorse umane e produttive dell’area ionica. Tra le priorità indicate figurano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la qualità dell’occupazione e la salvaguardia del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Congresso Uil Puglia, rinnovata la fiducia a Gennaro Oliva alla guida del coordinamento ionico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sindacati, congresso della Uil di Forlì: Imolesi alla guida del sindacato per i prossimi quattro anniMercoledì si è svolto il dodicesimo congresso della Uil di Forlì, durante il quale è stata confermata la guida del sindacato per i prossimi quattro...

Gennaro Sicolo confermato alla guida di Cia Puglia: "Agricoltura settore trainante, ma servono 2 miliardi contro la Xylella"Gennaro Sicolo è stato confermato alla guida di Cia Puglia, mentre si discute della necessità di investire due miliardi di euro per combattere la...

Uil Puglia, Stefano Frontini confermato segretario al termine del VII congressoStefano Frontini è stato riconfermato segretario generale Uil Puglia al termine del VII congresso Uil Puglia Bari-Bat. Lo affiancheranno in segreteria: Annarita Gianniello, Andrea Toma, Stefano Facecc ... trmtv.it

Sanità, Bombardieri in Puglia: Aumenti Irpef ingiustificatiIl Segretario della Uil a Bari per il Congresso regionale: Dal governo nazionale finanziamenti inadeguati alla sanità. Sull'ex Ilva: Di fatto è chiusa ... rainews.it