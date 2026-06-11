Confcommercio Cesenate ha espresso accordo con le dichiarazioni di Sangalli in merito alle questioni del settore. La confederazione ha sottolineato l'importanza di interventi mirati per sostenere le attività commerciali locali, evidenziando la necessità di misure concrete per affrontare le sfide attuali. La posizione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle proposte o sui piani futuri.

Confcommercio Cesenate, guidata dal presidente Augusto Patrignani, dal direttore Giorgio Piastra e dal vicedirettore Alberto Pesci, ha partecipato con un’ampia delegazione di imprenditori associati e componenti dello staff all’ Assemblea nazionale di Confcommercio svoltasi a Roma, all’Auditorium della Conciliazione. Al centro dei lavori la relazione del presidente nazionale Carlo Sangalli, che ha tracciato un ampio quadro dello scenario economico italiano e internazionale, soffermandosi sulle sfide che imprese e territori sono chiamati ad affrontare. "È stata una relazione di grande spessore e visione – commenta il presidente Augusto Patrignani – che ha ribadito il ruolo strategico delle imprese del terziario per la crescita del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio in sintonia con Sangalli

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