Stasera alle 21, al Molo Wunderkammer in via Darsena, si svolge il concerto del gruppo Mediterranean Collective, organizzato dall’associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna. Il gruppo propone un repertorio che combina elementi di jazz e world music, con un’atmosfera dal sapore mediterraneo. L’evento è aperto al pubblico e senza prenotazione.

Stasera alle 21 al Molo Wunderkammer(via Darsena), si terrà il concerto Mediterranean collective, organizzato dall’associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer, e con il patrocinio e il contributo del Comune. La serata è dedicata a A.m.a. Associazione Malattie Alzheimer. Non un semplice ensemble, ma un autentico laboratorio di ricerca sonora in cui le culture che si affacciano sul Mediterraneo dialogano con il jazz contemporaneo e le sonorità della world music. Nasce da questa visione il Mediterranean Collective, progetto artistico che esplora un linguaggio musicale universale, capace di coniugare la solidità della tradizione colta con l’energia ancestrale delle percussioni e la libertà espressiva dell’improvvisazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto dal sapore mediterraneo. Un gruppo tra jazz e world music

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