È stata presentata ieri in Comune la brochure con gli eventi previsti per l’estate, tra concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri. La programmazione comprende diverse manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi mesi, offrendo opportunità di intrattenimento e cultura per la cittadinanza. La brochure dettaglia le date e i luoghi degli eventi, senza indicare eventuali modifiche o cancellazioni.

Un’estate all’insegna del divertimento, della cultura, della buona musica. È stata presentata ieri in Comune la brochure degli eventi che ci aspettano nei prossimi mesi. ’Quest’estate succede. Musica, arte, parole, piazze da vivere’ è il titolo che racchiude le novità dai monti al mare, dal prossimo weekend fino alla fine di settembre. Accanto ai tradizionali format White, CArt e Con-vivere, avremo i grandi concerti: Loredana Berté, Levante, Irene Grandi in piazza Matteotti (quest’ultimo gratuito), la satira alla Torre di Castruccio: Lella Costa, Gene Gnocchi e Ascanio Celestini nel giardino di Casa Pellini (tutti e tre gratuiti). I concerti alla ex Caravella, "per dimostrare che si può fare cultura anche nei luoghi della movida" nelle parole dell’assessore al Turismo Gianmaria Nardi: Shablo, Dimartino, Valerio Lundini e i Vazzanikki. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerti, libri, teatro. Arriva l’estate carica di eventi e manifestazioni

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