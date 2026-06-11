Comitato pendolari CCC da un anno nessuna risposta dalle istituzioni | Pronti a una class action

Il Comitato Pendolari CCC segnala che da un anno non riceve risposte da Regione Lombardia e Trenord sulla soppressione delle fermate dei treni 10656 e 10651. Il comitato ha ripetutamente richiesto chiarimenti senza ottenere alcun riscontro. Per questa ragione, ha annunciato la possibilità di avviare una class action. La questione riguarda le modifiche alle fermate ferroviarie nelle zone di Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio.

Il Comitato Pendolari CCC – Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio torna a sollecitare Regione Lombardia e Trenord sulla soppressione delle fermate dei treni 10656 e 10651, denunciando l’assenza di riscontri alle richieste inviate nell’ultimo anno. Secondo quanto riferito dal Comitato, le comunicazioni formali risultano trasmesse il 13 ottobre 2025, il 27 novembre 2025 e il 25 aprile 2026, tutte rimaste senza risposta. A queste si aggiunge anche una mail inviata dal sindaco di Caravaggio il 5 dicembre 2025, anch’essa, a detta dei pendolari, senza esito. Nel documento si parla di una situazione di stallo e di un “silenzio” istituzionale che coinvolgerebbe cittadini, lavoratori e studenti costretti a fare i conti con la soppressione delle fermate e con un servizio ferroviario ridotto nelle fasce orarie di punta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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