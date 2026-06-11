Nella notte italiana, si è verificato un attacco che ha colpito una base statunitense. La notizia arriva in un momento di escalation tra Stati Uniti e Iran, con i dettagli dell’attacco ancora in fase di conferma. La situazione ha portato a una rapida escalation dei toni tra le parti coinvolte.

La crisi tra Stati Uniti e Iran registra un’ulteriore escalation. Nella notte italiana, secondo quanto riferito dal Comando centrale degli Stati Uniti, le forze americane hanno condotto una nuova serie di attacchi contro obiettivi militari nel sud dell’Iran, nell’area dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per i flussi energetici e commerciali. Washington indica come bersagli sistemi di comunicazione sorveglianza radare difese aeree. Diverse segnalazioni hanno parlato di esplosioni in località tra cui Bandar Abbas, Qeshm, Hengam, Sirik e Minab. Parallelamente, la Guardia rivoluzionaria iraniana ha dichiarato di aver colpito installazioni legate agli Stati Uniti in più Paesi della regione, tra cui Giordania, Kuwait e Bahrain. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Colpita la base Usa”. Guerra, l’annuncio in questi minuti: precipita tutto

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