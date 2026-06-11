Bencivenni è il nuovo allenatore della squadra biancorossa, dopo il cambio sulla panchina annunciato dalla dirigenza. Ha dichiarato di ispirarsi a Sarri e di essere molto entusiasta del ruolo. La società ha già introdotto anche un nuovo direttore sportivo, che era stato comunicato alcune settimane fa.

Continua il vento del rinnovamento in casa Colligiana: dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Aleandro Aiazzi, annunciato poche settimane fa, la dirigenza della squadra biancorossa ha comunicato il cambio della guardia sulla panchina. Marco Guidi, dopo appena un anno concluso con la conquista del quarto posto, ha infatti lasciato la guida tecnica della prima squadra, accompagnato dai ringraziamenti di dirigenza e tifosi. Una decisione evidentemente condivisa e già prevista, considerando che appena due ore dopo l’annuncio dell’addio a Guidi è stato annunciato il nuovo allenatore. La scelta è caduta su Gabriele Bencivenni (nella foto), classe 1979. Per la Colligiana non si tratta di un completo sconosciuto, considerando che quest’anno lo ha incontrato due volte come avversario sulla panchina della Sangiovannese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colligiana: via Guidi, Bencivenni nuovo mister: "Mi ispiro a Sarri e ho un entusiasmo pazzesco"

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