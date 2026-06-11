Ciao Franco l’uomo della fortuna Fulmineo addio in dieci giorni | Giù di pressione poi la morte

Un uomo di circa 50 anni è morto in dieci giorni dopo aver accusato un calo di pressione. Dopo aver iniziato a sentirsi male, è stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La famiglia ha riferito che il suo stato si è aggravato rapidamente, senza preavviso. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che si sono verificati in un breve arco di tempo. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli medici.

Forlì, 11 giugno 2026 – Improvvisa, inaspettata e per questo ancor più dolorosa. Se n’è andato nel giro di dieci giorni Franco Leoni, 80 anni compiuti il 2 aprile, personaggio molto conosciuto in città prima per la sua attività di fornaio nel ‘Panificio Cinzia’ di via Ravegnana, ma poi soprattutto, dal 1997 al 2020, titolare del chiosco del Totocalcio in corso della Repubblica, accanto alla chiesa del Suffragio. Franco si è spento martedì poco prima delle 22 mentre era ricoverato all’ospedale Morgagni Pierantoni di Vecchiazzano, aprendo gli occhi per l’ultima volta per guardare la moglie Cinzia, con cui era sposato da 52 anni e che gli è sempre stata accanto, prima di esalare l’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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