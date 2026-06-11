Caso Beatrice | la Procura autorizza la madre alle esequie

Notizia in breve

La Procura ha autorizzato la madre a organizzare i funerali della piccola. Sono in corso analisi del DNA trovato sul corpo per chiarire eventuali collegamenti. Le due sorelle hanno fornito testimonianze sulla violenza sistematica subita dalla vittima. La ricostruzione degli eventi si basa sui ricordi e sulle dichiarazioni delle ragazze. La causa della morte e i dettagli della violenza sono ancora oggetto di indagine.