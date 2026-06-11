Caso Beatrice | la Procura autorizza la madre alle esequie
La Procura ha autorizzato la madre a organizzare i funerali della piccola. Sono in corso analisi del DNA trovato sul corpo per chiarire eventuali collegamenti. Le due sorelle hanno fornito testimonianze sulla violenza sistematica subita dalla vittima. La ricostruzione degli eventi si basa sui ricordi e sulle dichiarazioni delle ragazze. La causa della morte e i dettagli della violenza sono ancora oggetto di indagine.
? Punti chiave? In Breve Emanuela Aiello potrà partecipare alle esequie di Beatrice dopo il provvedimento della Procura di Imperia. Emanuela Aiello potrà dare l’ultimo saluto alla figlia Beatrice durante le esequie della bambina di due anni, deceduta lo scorso febbraio a Bordighera. La donna, che attualmente si trova detenuta nel carcere Cotugno Lorusso di Torino in regime di isolamento da circa tre mesi, ha ottenuto il permesso di partecipare al funerale dopo aver presentato una richiesta specifica. La madre affronta l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, un procedimento che vede coinvolto anche il suo compagno, Emanuel Iannuzzi. La data della cerimonia non è ancora stata definita dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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