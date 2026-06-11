casa riformista scopre dopo le elezioni che per vincere bisognava vincere

Dopo le elezioni, Casa Riformista ha scoperto che per ottenere una vittoria era necessario ottenere più voti. La scoperta deriva dall’analisi dei documenti ufficiali, secondo quanto riportato nel comunicato stampa. La frase suggerisce che la strategia di partito si basava sulla comprensione dei dati elettorali e non su altri aspetti. La comunicazione sottolinea l'importanza di partire dai documenti per interpretare correttamente i risultati elettorali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Casa Riformista AREZZO – A urne chiuse e frittata già servita, Casa Riformista ha diffuso un comunicato nel quale, con encomiabile spirito scientifico, certifica che la destra ha vinto, i civici non hanno vinto e il centrosinistra, incredibilmente, ha perso. La scoperta, maturata dopo lunghe riflessioni e la consultazione di sofisticati strumenti come i risultati elettorali, ha permesso di individuare alcuni elementi chiave. Tra questi, il fatto che i programmi li leggono in pochi e che gli elettori, ostinatamente, continuano a scegliere le persone invece delle cartelline con i punti programmatici. Secondo i riformisti, Vincenzo Ceccarelli era il candidato più attrezzato per fare il sindaco, ma gli aretini, ancora una volta, non sarebbero stati sufficientemente informati della propria fortuna. 🔗 Leggi su Lortica.it

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