Caldo in Toscana | in arrivo l’anticiclone africano temperature ben oltre 30 gradi nel weekend
Le temperature in Toscana supereranno i 30 gradi nel fine settimana a causa di un anticiclone africano in arrivo. Le previsioni indicano un aumento del caldo e condizioni di stabilità atmosferica, con il cielo che rimarrà sereno o poco nuvoloso. La massa d’aria calda si farà sentire su tutta la regione, portando un deciso aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.
ROMA – L’estate è pronta a decollare in maniera definitiva su tutta l’Italia e lo farà ancor di più nel corso della prossima settimana. E’ attesa per il weekend, sabato 13 e domenica 14 giugno, la prima ondata di caldo intenso di questo mese. Una svolta a livello emisferico che darà il via ad una fase più stabile e molto calda su buona parte dell’Italia, compresa la Toscana. E’ quanto confermano gli esperti de iLMeteo.it: oggi, giovedì 11 giugno sono attese le ultime precipitazioni, in particolare su Marche, Abruzzo, Umbria; locali piovaschi potranno interessare anche il viterbese e la Puglia centro-settentrionale. Si tratta di un fronte instabile che con il passare delle ore si allontanerà velocemente dal nostro Paese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI
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