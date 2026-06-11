Le temperature in Toscana supereranno i 30 gradi nel fine settimana a causa di un anticiclone africano in arrivo. Le previsioni indicano un aumento del caldo e condizioni di stabilità atmosferica, con il cielo che rimarrà sereno o poco nuvoloso. La massa d’aria calda si farà sentire su tutta la regione, portando un deciso aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

ROMA – L’estate è pronta a decollare in maniera definitiva su tutta l’Italia e lo farà ancor di più nel corso della prossima settimana. E’ attesa per il weekend, sabato 13 e domenica 14 giugno, la prima ondata di caldo intenso di questo mese. Una svolta a livello emisferico che darà il via ad una fase più stabile e molto calda su buona parte dell’Italia, compresa la Toscana. E’ quanto confermano gli esperti de iLMeteo.it: oggi, giovedì 11 giugno sono attese le ultime precipitazioni, in particolare su Marche, Abruzzo, Umbria; locali piovaschi potranno interessare anche il viterbese e la Puglia centro-settentrionale. Si tratta di un fronte instabile che con il passare delle ore si allontanerà velocemente dal nostro Paese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo in Toscana: in arrivo l’anticiclone africano, temperature ben oltre 30 gradi nel weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

Notizie e thread social correlati

Caldo africano: in arrivo nuova ondata di afa sull’Italia, temperature oltre 30 gradi anche in ToscanaUna nuova ondata di caldo africano è prevista sull’Italia, con temperature che supereranno i 30 gradi anche in Toscana.

Arriva l’anticiclone africano in Italia: temperature fino a 30 gradi nel weekendNelle prossime ore, un'onda di caldo proveniente dall'Africa interesserà l'Italia, portando temperature massime fino a 30 gradi nel fine settimana.

Temi più discussi: Arriva l'anticiclone delle Azzorre: cosa cambia in Toscana nel secondo weekend di giugno; il caldo rimane lontano ed arriva il bel tempo di giugno con qualche incertezza; Meteo Toscana, la settimana si apre con l'alta pressione: le previsioni; Meteo, da mercoledì la prima grande ondata di caldo estivo in tutta Italia.

Situazione in miglioramento dopo il #maltempo di ieri con la tromba d'aria a Roma (oltre 50 alberi caduti), grandinate e vento forte in Lombardia e Veneto, piogge in Toscana ed Emilia-Romagna. Sull'alternanza di caldo ed eventi estremi, al #GR1 il climatolo x.com

Come si dice ti amo in diverse lingue europee reddit

Toscana rovente: quanto dura il caldo record? È in arrivo un piccolo break. Ecco quandoLa Toscana è nella morsa del caldo con picchi fino a 35 gradi e temperature estreme. Bollino rosso a Firenze per giovedì 28 maggio. Ma arriva un possibile cambio meteo. Ecco quando ... lanazione.it

Caldo estivo in arrivo, nel weekend picchi fino a 31 gradi in ToscanaDopo la parentesi di neve e freddo, cambia tutto: l’anticiclone subtropicale riporta il sole su tutta la regione. Secondo il consorzio LaMMA e 3bMeteo, nel fine settimana le temperature regaleranno un ... lanazione.it