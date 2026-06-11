Calciomercato Inter LIVE | Cambiaso alternativa a Palestra Bisseck in bilico
L'Inter sta seguendo diverse trattative di calciomercato. Si parla di un possibile acquisto di Cambiaso come alternativa a Palestra, mentre Bisseck potrebbe lasciare la squadra. La società ha incontrato vari agenti e sta valutando le offerte ricevute. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma le trattative sono in corso e monitorate costantemente. La sessione di mercato resta aperta con diverse possibilità ancora da definire.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 10 GIUGNO Il futuro di Bisseck può cambiare il mercato dell’Inter: la cessione aprirebbe nuovi scenari in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
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BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!MAROTTA HA DECISO SU PALESTRA + ARRIVA IL FIGLIO DARTE SERBO!!!
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