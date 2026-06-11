Calciomercato Inter LIVE | Cambiaso alternativa a Palestra Bisseck in bilico

Notizia in breve

L'Inter sta seguendo diverse trattative di calciomercato. Si parla di un possibile acquisto di Cambiaso come alternativa a Palestra, mentre Bisseck potrebbe lasciare la squadra. La società ha incontrato vari agenti e sta valutando le offerte ricevute. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma le trattative sono in corso e monitorate costantemente. La sessione di mercato resta aperta con diverse possibilità ancora da definire.