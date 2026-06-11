CALCIO TORNEO DEI QUARTIERI Croce Verde Discobolo si presenta senza portiere e la Migliarina ne approfitta
Nel torneo dei quartieri, la squadra Croce Verde Discobolo si è presentata senza un portiere. La Migliarina ha approfittato della situazione e ha vinto con il punteggio di 4 a 1. La formazione della Migliarina comprendeva Tartarini, Ricci, Xeka, Ali, Bazzelli, D’Onofrio, Oru, Mattioli, Ferrari, Riad e Vecoli. La partita si è svolta con questa composizione, senza ulteriori dettagli sui minuti o sui marcatori.
MIGLIARINA 4 CROCE VERDE 1 MIGLIARINA: Tartarini, Ricci, Xeka, Ali, Bazzelli, D’Onofrio, Oru, Mattioli (Prendi), Ferrari (Giunta), Riad (Belli), Vecoli. All. Giuli. CROCE VERDE DISCOBOLO: Geltrude (Santini), Chiantelli, Frusteri, Pardini, Rocchiccioli, Viti, Geltrude (Pasqualetti), Cinquini, Gargani, Scaranna, Lafashi. All. Pellegrinetti Arbitro: Maccarone. Marcatori: 3’ pt Ferrari, 8’ pt e 13’ pt Riad; 20’ st Scaranna (r), 35’ st Riad. VIAREGGIO – Ahmad Riad è lui l’arma in più della Migliarina che trova la prima vittoria nel Torneo dei Quartieri. Partita che la Migliarina inizia a spron battuto, sfruttando il fatto che la Croce Verde Discobolo si era presentata senza portiere (Gianni Santini arriverà per la ripresa) e portandosi subito sul 3-0 con Ferrari e la doppietta di Riad. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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