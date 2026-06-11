calcio torneo dei quartieri croce verde discobolo si presenta senza portiere e la migliarina ne approfitta

Notizia in breve

Nel torneo dei quartieri, la squadra Croce Verde Discobolo si è presentata senza un portiere. La Migliarina ha approfittato della situazione e ha vinto con il punteggio di 4 a 1. La formazione della Migliarina comprendeva Tartarini, Ricci, Xeka, Ali, Bazzelli, D’Onofrio, Oru, Mattioli, Ferrari, Riad e Vecoli. La partita si è svolta con questa composizione, senza ulteriori dettagli sui minuti o sui marcatori.