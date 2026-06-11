cade in una buca operaio trafitto alla coscia

Un operaio è caduto in una buca mentre cercava di mettere in sicurezza una linea elettrica in una zona franata. Durante l’incidente, è stato trafitto alla coscia e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno portato l’uomo in ospedale. La zona è stata chiusa alle attività fino a quando non sono stati completati i controlli di sicurezza.

Santa Fiora, 11 giugno 2026 – Stava lavorando per mettere in sicurezza una linea elettrica in una zona franata quando si è ferito. Un operaio si trovava in località Casa Dondolini, nel Comune di Santa Fiora, quando è rimasto gravemente ferito durante la sostituzione di alcuni pali della media tensione. L’uomo infatti è caduto accidentalmente in una buca profonda almeno due metri. Cadendo si è ferito ad una gamba in maniera seria. I primi ad intervenire sono stati gli altri operai che hanno assistito alla scena perché stavano lavorando poco lontano da lui. Quando si sono resi conto della gravità della situazione hanno applicato una cinghia alla gamba del ferito per limitare le conseguenze della lesione e a prestargli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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