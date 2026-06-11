Brandt proposto alla Roma a parametro zero | piace alla dirigenza ma Gasperini non è convinto Soulé attende offerte

La Roma ha ricevuto un'offerta per Julian Brandt, svincolato dal Borussia Dortmund, che potrebbe arrivare a parametro zero. La dirigenza è interessata, ma l'allenatore Gasperini non si è ancora convinto. Nel frattempo, Soulé aspetta offerte da altri club.

La Roma ha ricevuto una proposta stuzzicante: Julian Brandt, trequartista tedesco svincolato dopo l’addio al Borussia Dortmund, è stato offerto con forza al club giallorosso. A riferirlo è Alfredo Pedullà, che ricostruisce un’operazione economicamente vantaggiosa – parametro zero, nessun esborso per il cartellino – ma complicata da un ostacolo di natura tattica. Il profilo di Brandt trova il gradimento della dirigenza, ma il giocatore viene ritenuto difficilmente collocabile all’interno degli schemi di Gian Piero Gasperini. Un nodo non da poco, considerando che in casa Roma è il tecnico ad avere l’ultima parola sulle scelte di mercato. Il problema tattico: Brandt e il sistema di Gasperini non si incastrano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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