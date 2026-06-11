La proprietà di Bovisasca ha deciso di mettere in vendita lo stabilimento Spirit, rifiutando i piani di salvataggio presentati dai gestori. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta. Un nuovo acquirente si è fatto avanti, con l’obiettivo di acquistare l’area per circa 13 milioni di euro. La vicenda riguarda quindi la possibile cessione dell’area industriale e le tensioni tra proprietà e gestori.

? Domande chiave? In Breve Il silenzio scende sulla Bovisasca dopo la chiusura dello Spirit de Milan. I gestori dello Spirit de Milan hanno riconsegnato le chiavi ai proprietari all’inizio di giugno, ponendo fine a un decennio di attività nell’ex fornace delle Cristallerie Livellara. Il locale, che per dieci anni ha rappresentato un punto di riferimento per la musica dal vivo e la cultura swing nella zona, si trova ora in uno stato di totale abbandono. I tavoli sono vuoti e il rumore dei concerti ha lasciato il posto a un silenzio che pesa sul quartiere. La fine di questa stagione culturale nasce dalla scadenza del contratto d’affitto, che la famiglia Livellara ha deciso di non rinnovare. La proprietà ha scelto di puntare sulla vendita dell’intero complesso industriale situato in Bovisasca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bovisasca: addio allo Spirit, la proprietà punta alla vendita

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