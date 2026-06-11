Le dichiarazioni di Angelo Bonelli sul via libera della Commissione europea al decreto FerX hanno suscitato accuse e polemiche sui social e nel dibattito politico. Le sue affermazioni sono state contestate da vari esponenti, che hanno criticato le sue posizioni sulle energie rinnovabili. La discussione si è accesa dopo le sue dichiarazioni pubbliche, generando un acceso scambio di opinioni tra sostenitori e detrattori.

Le dichiarazioni di Angelo Bonelli sul via libera della Commissione europea al decreto FerX hanno acceso un acceso confronto sui social network e nel dibattito politico. Al centro della discussione ci sono le parole del leader di Europa Verde relative al regime di sostegno alle energie rinnovabili autorizzato da Bruxelles. La Commissione europea ha infatti approvato il meccanismo italiano che prevede un potenziale sostegno fino a 23 miliardi di euro per favorire lo sviluppo di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’obiettivo del provvedimento è incentivare la produzione di energia da impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici. Il regime approvato si basa sul sistema dei Contratti per Differenza (CfD), uno strumento che garantisce maggiore stabilità economica agli investimenti nel settore energetico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bonelli, la gaffe sulle rinnovabili scatena accuse e polemiche

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