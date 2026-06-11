Belfast brucia Starmer | Scioccante Esplode il modello multiculturalista

Belfast è rimasta deserta dopo un’altra notte di violenza, con la polizia che ha usato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti. Per il secondo giorno consecutivo, gruppi si sono riuniti per protestare contro le politiche migratorie del governo. Le strade sono vuote e si registrano danni agli edifici e alle proprietà. La situazione ha suscitato reazioni politiche, con il leader del partito principale che ha definito l’accaduto “scottante”.

Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenza. Ieri la polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti che, per la seconda sera consecutiva, si erano radunati per protestare contro le politiche migratorie di Londra. Un centinaio di persone si sono radunate in diverse zone della città, alcune pacificamente. Tuttavia, la situazione si è fatta tesa nelle prime ore della sera in una strada di Glengormley, a nord della capitale nordirlandese, dove è stata dispiegata una consistente presenza di polizia. I manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui mattoni e bottiglie di vetro, contro la polizia e hanno dato fuoco ai cassonetti. Il centro di Belfast è stato risparmiato dalle violenze, a differenza della notte precedente, quando erano scoppiate rivolte anti-immigrati in seguito a un'aggressione con un coltello avvenuta lunedì sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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