Belfast brucia | il Regno Unito al punto di non ritorno?

Nella notte, un incendio ha devastato diverse strutture nel centro di Belfast, provocando fumo e fiamme visibili da lontano. Le fiamme si sono estese rapidamente, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare il rogo. La polizia ha delimitato l’area, mentre non sono stati segnalati feriti gravi. La situazione ha causato disagi e ha attirato l’attenzione sulla crescente instabilità nella regione.

Roma, 10 giu – L’ Irlanda del Nord (o Ulster oppure Nord dell’Irlanda, a seconda di come la vogliate chiamare in base alle vostre convinzioni politiche e sociali), è cosa nota, è sempre stata una polveriera. La comunità protestante e quella cattolica sono state per molto tempo rigorosamente separate. La violenza settaria l’ha fatta da padrona. Con i cosiddetti “Troubles” (un termine eufemistico per definire la violenza estrema, al quale gli abitanti del posto sono talmente abituati da definirla semplicemente “Problemi” ), fino all’Accordo del Venerdì Santo del 10 aprile 1998, che mise in parte fine ad oltre trent’anni di scontri. Da Southampton a Belfast. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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