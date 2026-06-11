Beautiful anticipazioni al 20 giugno | Luna arrestata

Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 giugno. Finn libera Steffy e la polizia riesce a trovare ed arrestare Luna. Finn riesce finalmente a trovare Steffy, tenuta prigioniera nella gabbia all’interno della casa di Luna. L’uomo tenta disperatamente di liberarla, ma il lucchetto resiste a ogni tentativo. Pur spaventata, Steffy lo invita a fermare la sua rapitrice prima che possa fare altro male. Finn, però, è deciso a portarla subito al sicuro e le assicura che la polizia è già sulle tracce della fuggitiva. Li intercetta Luna mentre cerca di allontanarsi e la mette subito alle strette. La donna la accusa degli omicidi di Tom Starr e Hollis, mentre la giovane finisce per confessare le proprie responsabilità e il dolore accumulato durante l’infanzia, continuano le anticipazioni di Beautiful. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Beautiful anticipazioni Finn trova Steffy e Luna viene arrestata per l'omicidio di Tom Star e Hollis

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