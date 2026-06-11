Aurora Viterbo | arrivano Gregori e Medori per la nuova stagione

Due nuovi giocatori si sono uniti alla squadra per la prossima stagione. Uno dei rinforzi è un attaccante, mentre l’altro è un centrocampista. L’arrivo di Medori, in particolare, potrebbe influenzare le strategie offensive della formazione, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sulle variazioni tattiche. I due si sono uniti al gruppo durante le prime sessioni di allenamento.

? Domande chiave? In Breve L’Aurora Viterbo rinforza la rosa con Alessandro Gregori e Francesco Medori in vista della nuova stagione. L’Aurora Viterbo ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Gregori e Francesco Medori per la prossima stagione sportiva, puntando su profili che conoscono profondamente il calcio del territorio. L’annuncio del club gialloblù segna una mossa strategica per consolidare la squadra attraverso innesti mirati sia nel reparto tra le mura acute che in quello offensivo. Il portiere classe 1998, Alessandro Gregori, arriva nel gruppo dopo un anno di grandi successi con l’Amerina. Durante l’ultima stagione, l’estremo difensore ha ottenuto il titolo di miglior portiere del girone B e ha contribuito alla vittoria del campionato di Prima Categoria umbra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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