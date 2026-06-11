Giovedì alle 22 si terrà una proiezione di Aurora, film di Friedrich Wilhelm Murnau, con sonorizzazione dal vivo eseguita da cinque musicisti diretti da Karim Qqru, batterista degli Zen Circus. La proiezione si svolgerà in un cinema che ripropone l’esperienza di un tempo, con musica dal vivo a accompagnare le immagini. L’evento combina cinema e musica in un’unica serata, offrendo un’esperienza immersiva e originale.

Cinema e musica con il batterista degli Zen Circus. Si terrà giovedì prossimo alle 22 la proiezione di Aurora, film di Friedrich Wilhelm Murnau con sonorizzazione live originale eseguita dal vivo da cinque musicisti diretti da Karim Qqru, polistrumentista noto come batterista degli Zen Circus. Aurora (1927), primo film hollywoodiano di Murnau, è uno dei capolavori assoluti del cinema muto e fu premiato alla prima edizione degli Oscar: una storia intensa d’amore, desiderio, colpa e redenzione raccontata con immagini di straordinaria forza poetica. Nell’arena estiva del Teatro Borsoni di via Milano viene proposta la sonorizzazione live originale per restituire tutta la potenza evocativa del grande cinema delle origini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aurora con musica live. Al cinema come una volta

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