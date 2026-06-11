Sara Fantini si piazza seconda al Motonet GP di Lahti con un lancio di 71,75 metri. La gara si è conclusa con un risultato che ha sfiorato la vittoria.

Sara Fantini sfiora il successo al Motonet GP di Lahti e chiude al secondo posto con un convincente 71,75 metri. La martellista azzurra, campionessa europea e portacolori dei Carabinieri, ha confermato il buon momento di forma in una gara di alto livello tecnico, caratterizzata da quattro atlete capaci di superare la soglia dei 70 metri. L’italiana ha costruito la propria prova con una serie solida e progressiva. Dopo un primo lancio da 68,15 metri, ha subito trovato maggiore efficacia al secondo turno con 70,19, per poi piazzare al terzo tentativo la misura migliore della sua gara: 71,75 metri. Un risultato che le ha consentito di occupare le posizioni di vertice per gran parte della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Sara Fantini sfiora il successo al Motonet GP di Lahti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica, Nadia Battocletti sfiora il podio e il record europeo nella 10 km sulle strade di Lille. Vince Agnes NgetichNella giornata di Pasqua, sulle strade di Lille, Nadia Battocletti ha corso i 10 km in 30 minuti e 8 secondi, avvicinandosi di un secondo al record...

GP Liberazione: fuga solitaria di Liechti, l’Italia sfiora il podioDurante il GP della Liberazione femminile a Roma, la svizzera Liechti ha vinto la gara il 25 aprile, grazie a una fuga solitaria durante gli ultimi...

Argomenti più discussi: Atletica, Sara Fantini sfiora il successo al Motonet GP di Lahti; Diamond League: Diaz ancora 17,59 a Oslo; Oslo, Diaz ancora 17,59; Atletica oggi in tv, World Continental Tour Turku 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara.

Atletica, Sara Fantini sfiora il successo al Motonet GP di LahtiSara Fantini sfiora il successo al Motonet GP di Lahti e chiude al secondo posto con un convincente 71,75 metri. La martellista azzurra, campionessa ... oasport.it