Nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno 2026, su Rai1 Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Super Karaoke conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La Sottile Linea della Vendetta intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Assassin incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Femmine contro maschi raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Knockout – Resa dei conti fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 10 Giugno 2026

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