Ascolti tv 10 giugno 2026 | Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro Super Karaoke Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv 10 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro ” contro “ Super Karaoke “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” vs “Super Karaoke”. Auditel del 10 giugno 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto? Rai 1: Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, la docufiction che ripercorre la vita e la carriera del grande calciatore ed allenatore ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Volevo solo fare bene il mio lavoro. Questa frase di Dino Zoff racchiude tutto lo spirito del documentario che Rai1 manda in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle 21. 30. Un film che ripercorre la vita e la carriera di uno dei portieri più iconici del facebook
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