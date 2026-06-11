Ascolti tv 10 giugno 2026 | Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro Super Karaoke Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv 10 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro ” contro “ Super Karaoke “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” vs “Super Karaoke”. Auditel del 10 giugno 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto? Rai 1: Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, la docufiction che ripercorre la vita e la carriera del grande calciatore ed allenatore ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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