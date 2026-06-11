Arriva l’anticiclone delle Azzorre | cosa cambia nel Lazio nel secondo weekend di giugno

Un anticiclone delle Azzorre si sta spostando verso il Lazio, portando condizioni di tempo stabile e temperature in aumento. Per il secondo fine settimana di giugno, le previsioni indicano giornate calde e soleggiate, con poche precipitazioni. Le temperature massime si attestano sopra i valori medi stagionali, contribuendo a un clima più estivo. La presenza dell’anticiclone si traduce in giornate prevalentemente soleggiate e senza particolari fenomeni meteorologici significativi.

In attesa del secondo weekend di giugno, tra caldo ed estate sempre più vicina, Roma e il Lazio un quadro meteo sempre più ardente. Dopo diverse giornate già segnate da stabilità e temperature sopra la media, l’alta pressione continuerà a dominare la scena, ma con un’evoluzione da seguire: sole, poche nubi e caldo in aumento accompagneranno la Città Eterna e il resto della regione verso un fine settimana dal sapore pienamente estivo. LEGGI ANCHE: Il Futurismo invade la periferia di Roma: all’Ex Campari spunta un gigantesco murale che omaggia il genio di Depero L’anticiclone delle Azzorre su Roma e sul Lazio: il meteo del secondo fine settimana di giugno. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Meteo Italia: WEEKEND, pioggia Stop! Arriva l'Anticiclone delle Azzorre

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