Arriva l’anticiclone delle Azzorre | cosa cambia nel Lazio nel secondo weekend di giugno

Da funweek.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un anticiclone delle Azzorre si sta spostando verso il Lazio, portando condizioni di tempo stabile e temperature in aumento. Per il secondo fine settimana di giugno, le previsioni indicano giornate calde e soleggiate, con poche precipitazioni. Le temperature massime si attestano sopra i valori medi stagionali, contribuendo a un clima più estivo. La presenza dell’anticiclone si traduce in giornate prevalentemente soleggiate e senza particolari fenomeni meteorologici significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In attesa del secondo weekend di giugno, tra caldo ed estate sempre più vicina, Roma e il Lazio un quadro meteo sempre più ardente. Dopo diverse giornate già segnate da stabilità e temperature sopra la media, l’alta pressione continuerà a dominare la scena, ma con un’evoluzione da seguire: sole, poche nubi e caldo in aumento accompagneranno la Città Eterna e il resto della regione verso un fine settimana dal sapore pienamente estivo. LEGGI ANCHE: Il Futurismo invade la periferia di Roma: all’Ex Campari spunta un gigantesco murale che omaggia il genio di Depero L’anticiclone delle Azzorre su Roma e sul Lazio: il meteo del secondo fine settimana di giugno. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo Italia: WEEKEND, pioggia Stop! Arriva l'Anticiclone delle Azzorre

Video Meteo Italia: WEEKEND, pioggia Stop! Arriva l'Anticiclone delle Azzorre

Notizie e thread social correlati

Meteo, arriva l'anticiclone delle Azzorre: cosa cambia in Toscana nel secondo weekend di giugnoL'anticiclone delle Azzorre si sposta dall'Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale, interessando anche la Toscana nel secondo weekend di...

Meteo: nel weekend l’anticiclone delle Azzorre e quello Africano portano un anticipo dell’estate. Ma da lunedì torna l’instabilità su tutta l’ItaliaNel fine settimana, le condizioni meteorologiche cambiano nuovamente, con l’arrivo di un anticiclone proveniente dalle Azzorre e di un fronte caldo...

Temi più discussi: Arriva l'anticiclone delle Azzorre: cosa cambia in Toscana nel secondo weekend di giugno; Torna l'Anticiclone delle Azzorre, sull'Italia pioggia e temporali ma anche caldo: le previsioni meteo; Maltempo sta per finire, meteo cambia e arriva l'estate: ecco la data; Meteo, cambia tutto a metà settimana: arriva l'anticiclone delle Azzorre ma l'Italia si spacca in due. Fino a 36 gradi, dove sarà caldo...

arriva l anticiclone delleArriva l’anticiclone delle Azzorre: cosa cambia nel Lazio nel secondo weekend di giugnoRoma e Lazio verso una breve pausa dal caldo giovedì, ma nel weekend il meteo parla di temperature che torneranno a salire dandoci un assaggio d'estate. funweek.it

arriva l anticiclone delleArriva l'anticiclone delle Azzorre: cosa cambia in Toscana nel secondo weekend di giugnoIl meteo sarà, come detto, più stabile al centro-sud con temperature da 2 a 4 gradi sopra la media. Il clima sarà nel complesso gradevole con valori tipici del periodo o senza eccessi di caldo. Le pre ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web