Pensieri nella tana. C’è voluto un cortometraggio di Alessandro Montali con topi, ruote panoramiche, partite a carte, per entrare nei mondi di Angelica Bove e dell’album che sta portando in concerto con quel Tana Tour in strada fino a settembre. Romana, 23 anni, l’eroina di “Mattone” è nata da un parto quadrigemellare che l’ha messa al centro dell’attenzione fin dal debutto davanti alle telecamere di X-Factor, anche se poi ci hanno pensato le qualità d’interprete a mettere d’accordo tutti, portandola due volte davanti alle telecamere di Sanremo Giovani e poi, finalmente, tra le Nuove Proposte del Festival. Esperienza di cui parla all’inizio di un’estate ricca d’impegni nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Angelica Bove nella "Tana" dei ricordi, la cantautrice romana racconta a Soundcheck la suo prima estate live

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