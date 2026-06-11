L'ambulatorio di Moscazzano è chiuso dal 1° giugno e riaprirà il 3 ottobre. I pazienti del paese devono ora spostarsi in altri centri per le visite mediche. La struttura resterà inattiva per circa quattro mesi. Nessun servizio sanitario locale sarà disponibile durante questo periodo, costringendo gli utenti a trovare alternative fuori dal comune. La chiusura riguarda tutte le attività ambulatoriali e non sono stati comunicati interventi temporanei.

Moscazzano (Cremona) – L’ambulatorio di Moscazzano è chiuso dal 1° giugno e riaprirà solo il 3 ottobre. In più è stato richiamato in servizio un medico che era in pensione, per via dell’estrema carenza di dottori e del continuo aumento di condotte da assegnare. A dichiararlo è i l sindaco Aldo Bellandi, in base a quanto disposto dall’Azienda sanitaria di Crema. Tuttavia l’attività non si fermerà e verrà garantita dall’ambulatorio di Montodine, che apre i battenti in piazza XXV Aprile con gli stessi orari di visita e le stesse modalità, come ha dichiarato il dottor Tarcisio Coti, medico di famiglia anche degli abitanti di Moscazzano. La posizione del Comune. Se l’ambulatorio e il medico sono garantiti, quel che è certo è che i tempi delle attese per le visite si allungheranno, visto che a Montodine ci saranno sia i mutuati del paese sia quelli di Moscazzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambulatorio chiuso d’estate, i pazienti di Moscazzano obbligati alla trasferta sanitaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ambulatorio alla cittadella sanitaria attivo dopo Pasqua. Due medici hanno dato disponibilitàDopo le festività di Pasqua, l’ambulatorio presso la cittadella sanitaria di Tolentino sarà operativo.

Riattivato l’ambulatorio di Oculistica, preoccupazione per l’anagrafe sanitariaIl Comitato San Rocco Bene Comune ha annunciato che l’ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Sessa Aurunca è stato riattivato.

Argomenti più discussi: Ambulatorio chiuso d’estate, i pazienti di Moscazzano obbligati alla trasferta sanitaria; Torna la guardia medica estiva. Ecco la mappa degli ambulatori; Viaggio nelle nuove Aft: 13 ambulatori per le urgenze e solo 240 pazienti nel ponte del 2 giugno; Aggressione in un ambulatorio, minacce e paura per una giovane dottoressa durante il turno. Paoli: Inaccettabili situazioni del genere.

L'ambulatorio di prossimità di via Saffi, inaugurato sette mesi fa è già chiuso ift.tt/m4YclCX ift.tt/qSm0kgA x.com

Ambulatorio chiuso d’estate, i pazienti di Moscazzano obbligati alla trasferta sanitariaMoscazzano (Cremona) – L’ambulatorio di Moscazzano è chiuso dal 1° giugno e riaprirà solo il 3 ottobre. In più è stato richiamato in servizio un medico che era in pensione, per via dell’estrema ... ilgiorno.it