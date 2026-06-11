Il nuovo tour di Cosmo, in programma alla Axpo Arena, include uno spettacolo inedito con date che prevedono un concerto alle sette del mattino. Per il gran finale del 2026, è previsto anche un evento con okgiorgio. La programmazione dell’Altraonda Festival si arricchisce con queste date speciali, che segnano un cambiamento rispetto agli orari tradizionali. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli delle performance o le modalità di prenotazione.

? Punti chiave? In Breve Altraonda Festival 2026: Cosmo e okgiorgio aprono la chiusura della seconda edizione il 29 luglio. Il mercoledì 29 luglio 2026 segnerà il gran finale della seconda edizione dell’Altraonda Festival con una programmazione che coprirà l’intero arco della giornata. Gli appuntamenti musicali inizieranno dalle prime ore del mattino e proseguiranno con live e dj set fino alle ore serali. La chiusura ufficiale della manifestazione prevede il concerto di okgiorgio, mentre la parte mattutina ospiterà il tour inedito di Cosmo presso la Axpo Arena del Mare. L’organizzazione ha già reso disponibili i biglietti per l’intera giornata conclusiva tramite la piattaforma Ticketone. avesse già acquistato un ingresso per il live di okgiorgio, la validità della prenotazione sarà estesa anche al concerto di Cosmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altraonda Festival: Cosmo e okgiorgio per il gran finale del 2026

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