Albenga scatta la rivoluzione | nasce la San Michele con Renzini

Notizia in breve

A Albenga nasce la nuova società San Michele, con Renzini alla guida. L’organigramma operativo è ancora in fase di definizione, mentre si attende di conoscere come l’esperienza del nuovo presidente influirà sulla gestione del club. La creazione della società si inserisce nel processo di rinnovamento del team locale. Non sono stati comunicati dettagli sui ruoli specifici o sui piani futuri. La presentazione ufficiale e le prime decisioni sono previste nelle prossime settimane.