Albenga scatta la rivoluzione | nasce la San Michele con Renzini
A Albenga nasce la nuova società San Michele, con Renzini alla guida. L’organigramma operativo è ancora in fase di definizione, mentre si attende di conoscere come l’esperienza del nuovo presidente influirà sulla gestione del club. La creazione della società si inserisce nel processo di rinnovamento del team locale. Non sono stati comunicati dettagli sui ruoli specifici o sui piani futuri. La presentazione ufficiale e le prime decisioni sono previste nelle prossime settimane.
? Punti chiave? In Breve Nasce la San Michele ad Albenga: Renzini guida la nuova realtà calcistica. Il calcio dilettantistico di Albenga si rinnova con l’ufficializzazione della San Michele, una nuova società che prende forma dopo diverse voci circolate nel territorio. La notizia è diventata pubblica questa sera, segnando un punto di svolta per il movimento sportivo locale. A guidare questo nuovo progetto è Renzini, figura già nota nel settore grazie al passato ruolo di direttore generale presso il Pontelungo. La sua esperienza pluriennale nel calcio dilettantistico rappresenta la base su cui poggerà l’intera struttura della A.S.D. San Michele Calcio Albenga. L’organigramma della nuova società. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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