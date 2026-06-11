Una giocatrice ha puntato 4 euro al “10 e Lotto” e ha vinto 50.000 euro. La vincita si è verificata in Umbria, dove si sono registrate recenti estrazioni fortunate. La vincitrice ha scoperto il premio al momento della verifica dei numeri. La vincita rappresenta una delle più alte registrate nell’ultima settimana nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di estrazione o sulla località precisa del punto vendita.

TREVI Gioca 4 euro al “10 e Lotto“ e vince 50mila euro. La dea bendata continua a scegliere l’Umbria. Questa volta si è fermata a Trevi, nella ricevitoria numero a 15 di Cannaiola dove sono stati vinti come detto 50mila euro. Vincita centrata da una giovane donna che con una giocata di 4 euro al 10 e Lotto, estrazione istantanea ogni cinque minuti. Ha indovinato nove numeri e il numero "oro" vincendo la ragguardevole cifra. Un colpaccio non trascurabile centrato da una giovane vincitrice che ha assistito in diretta all’exploit all’interno del bar dove si era fermata casualmente. L’emozione è stata tale che la ragazza (di passaggio a Cannaiola ma residente a Todi) nei minuti successivi all’estrazione prima si è lasciata scappare qualche lacrimuccia, poi si è liberata con un giustificato salto di gioia per avere centrato e vinto nell’estrazione di sabato scorco i 50 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al “10 e Lotto“

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