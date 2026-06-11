Addio a Beatrice la madre uscirà di cella per i funerali

La madre della bambina di due anni uccisa a febbraio a Bordighera uscirà di cella per partecipare ai funerali. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore. La piccola Beatrice sarà sepolta domani, e la presenza della madre è prevista come parte dell’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

BORDIGHERA (Imperia) Ci sarà anche la mamma ai funerali della piccola Beatrice, uccisa a due anni a febbraio, a Bordighera, in provincia di Imperia. Emanuela Aiello, 44 anni, in carcere con l’accusa di maltrattamenti sulla figlia, aggravati dalla morte della bambina, in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi, 42 anni, anche lui in cella, ha chiesto e ottenuto di poter partecipare all’ultimo saluto alla bambina. "Voglio salutare la mia Bea", fa sapere la donna da dietro le sbarre. La richiesta è stata inoltrata nei giorni scorsi al gip di Imperia, che ha dato parere favorevole. La data delle esequie della bimba non è stata ancora fissata, in assenza di nulla osta: la Procura lo concederà dopo il deposito della relazione definitiva del medico legale che ha eseguito l’autopsia sul corpo di Beatrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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