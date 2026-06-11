Accesso al web nell’ultima proposta dem paletti per gli under 16 e divieto di profilazione

La proposta del Partito Democratico prevede restrizioni per gli utenti sotto i 16 anni e il divieto di profilazione. Tuttavia, la regolamentazione sulla verifica dell’età per l’accesso a social e Internet potrebbe non essere completata entro la fine della legislatura.

Nonostante sia un tema molto sentito, la regolamentazione effettiva della verifica dell’età degli utenti per l’accesso ai social e a Internet potrebbe rivelarsi una delle incompiute della legislatura. All’attenzione del Parlamento ci sono infatti svariate proposte di legge per disciplinare in maniera effettiva l’accesso dei minori al Web, ma al momento il tema non sembra rientrare tra le priorità della maggioranza. «Il Parlamento non riesce a superare l’impasse su questo nodo cruciale», spiega a Parlamento 24 il deputato Stefano Vaccari (Pd) primo firmatario di una nuova proposta di legge in materia, «ma sicuramente c’è un ritardo anche culturale di noi adulti nell’approccio al problema»,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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