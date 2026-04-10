Social divieto agli under 14 e accesso con carta d’Identità elettronica La proposta di legge

La Regione Veneto ha presentato una proposta di legge statale l’8 aprile 2026, con l’obiettivo di limitare l’accesso ai social network ai minori di 14 anni. La misura prevede anche l’obbligo di accesso con carta d’identità elettronica. La proposta è stata avanzata dal presidente della regione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul testo o sui passaggi successivi.

La Regione Veneto punta a introdurre una stretta sull’accesso dei minori ai social network con una proposta di legge statale presentata l’8 aprile 2026 dal presidente Alberto Stefani. Il testo, ora all’esame del Parlamento, introduce limiti precisi e obblighi tecnici per le piattaforme, superando l’approccio delle semplici raccomandazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Proposta d’appuntamento per 90mila torinesi: chiamati a sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronicaIl 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento.

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