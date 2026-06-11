Un rappresentante locale ha denunciato ritardi nei lavori sui cantieri della Tiburtina Valeria, in particolare sul ponte del fiume Orta. La data di completamento sembra lontana, con alcune fasi ancora in corso. Anas e la Regione si sono attribuite la responsabilità per la gestione della frana, senza accordarsi su chi debba intervenire o coprire i costi. La situazione rimane in sospeso, senza una tempistica ufficiale per la fine degli interventi.

? Punti chiave? In Breve Di Marco denuncia il blocco dei cantieri sulla Tiburtina Valeria tra Bolognano e Scafa. I lavori sul ponte del fiume Orta procedono con una lentezza che preoccupa i residenti della vallata, mentre i tempi di fine lavori promessi da Anas sono ormai scaduti da mesi. Di Marco, vicepresidente della commissione Infrastrutture del Consiglio regionale, ha sollevato una denuncia accesa contro la gestione della viabilità nelle aree interne dell’Abruzzo. Il evidenzia come i cronoprogrammi non vengano rispettati, creando disagi continui deve spostarsi per lavoro o per necessità quotidiane. La situazione tocca diversi punti critici, dai ritardi strutturali sulla SS5 Tiburtina Valeria fino alle problematiche legate alla sicurezza stradale dopo il ponte di Turrivalignani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, Di Marco denuncia i ritardi sui cantieri della Tiburtina Valeria

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