Pastorella ha presentato una denuncia al Governo riguardo ai ritardi nei cantieri tra Savona e Vado. La questione riguarda le cause dei continui rinvii e chi sia responsabile del mancato rispetto della scadenza fissata per il 2 giugno. La denuncia si concentra sull’assenza di risposte chiare e sulla mancata consegna dei lavori nei tempi previsti. Restano aperte le domande sulle motivazioni dei ritardi e sui soggetti chiamati a rendere conto delle inadempienze.

Quali sono le reali cause dei continui rinvii dei cantieri? Chi deve rispondere del mancato rispetto della scadenza del 2 giugno? Come influiranno i ritardi sulla viabilità durante la prossima stagione estiva? Quali misure chiederà il Ministero per sbloccare il sistema logistico??? In Breve Scadenza riapertura scorrimento veloce tra Savona e Vado posticipata oltre il 2 giugno. Massimiliano Carpano segnala ritardi su SS1 Aurelia e collegamenti verso Quiliano. Sovrapposizione cant . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantieri tra Savona e Vado: Pastorella denuncia i ritardi al Governo

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