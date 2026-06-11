Nell’ultima fase della seconda sessione di prove libere alla 24 Ore di Le Mans, Kamui Kobayashi ha superato la Ferrari 499P #83 AF Corse, concludendo davanti alla vettura italiana all’ultimo giro. La Toyota ha migliorato il suo tempo negli ultimi minuti, battendo la Ferrari che aveva preceduto in precedenza. La sessione si è chiusa con la Toyota in testa, davanti alla Ferrari e a un’altra vettura.

Kamui Kobayashi beffa la Ferrari 499P #83 AF Corse negli ultimi minuti della seconda sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans, terzo appuntamento de l FIA World Endurance Championship. Il giapponese, al volante della Toyota n. 7, ha regolato di 220 millesimi la vettura di Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica. La Cadillac n. 101 Wayne Taylor Racing, l’Alpine n. 36 e la Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA hanno completato nell’ordine una sessione regolare che non ha visto di fatto nessun tipo di interruzioni. In LMP2 sorride l’ORECA 07 Gibson n. 29 Forestier by Panis Racing di Esteban Masson davanti alla vettura n. 4 Crowdstrike by APR di Alexander Quinn, leader nella specifica graduatoria riservata alla classe LMP2 PRO Am. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - 24 Ore Le Mans, FP2: Toyota batte Ferrari all’ultimo giro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

24 Ore di Le Mans, Ferrari cerca il poker: Toyota e Cadillac pronte alla sfidaLa 24 Ore di Le Mans 2026 si avvicina e si annuncia una corsa tra le principali case automobilistiche.

24 Ore Le Mans, Toyota riuscirà a tornare a vincere?Toyota si presenta a Le Mans con l’obiettivo di vincere dopo tre anni di sconfitte.

Temi più discussi: 24 Ore di Le Mans 2026: orari, favoriti e dove vederla in TV e streaming; 24 Ore di Le Mans 2026: entry list, orari TV e tutto quello che c'è da sapere; Orari TV 24 ore Le Mans 2026: Ferrari cerca il poker, tutte le dirette - News - WEC; WEC | Ecco programma e orari TV per la 24h di Le Mans 2026.

24 Ore Le Mans, FP2: Toyota batte Ferrari all’ultimo giroKamui Kobayashi beffa la Ferrari 499P #83 AF Corse negli ultimi minuti della seconda sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans, terzo appuntamento del ... oasport.it

24 ore di Le Mans in salita per la Ferrari #83. I vincitori dell'ultima edizione chiudono al penultimo posto le qualifiche e restano fuori dalla Hyperpole Tutte le emozioni della settimana di Le Mans si potranno vivere sui canali di Eurosport, Discovery+ e HB x.com

24 ore Le Mans 2026: risultati Fp2. Toyota davanti, Ferrari batte un colpo con la 83il secondo turno di due ore di prove libere sul circuito de la Sarthe vede al comando la Toyota, seguita dalla Ferrari. Bene anche Cadillac e Alpine ... formulacritica.it

2026 Le Mans 24 Ore | Ferrari 499P Controllo e Pesatura (Suono Grezzo) reddit