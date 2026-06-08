Toyota si presenta a Le Mans con l’obiettivo di vincere dopo tre anni di sconfitte. La casa giapponese ha modificato profondamente il prototipo rispetto alla stagione precedente, presentando la nuova TR010 Hybrid. Questo modello è ora in fase di test e si prepara alla gara più importante della stagione. La squadra spera di ottenere il primo successo dopo un lungo periodo di risultati negativi.

Toyota approda a Le Mans con un solo obiettivo: tornare a vincere dopo tre anni di sconfitte. I giapponesi hanno completamente stravolto il prototipo rispetto alla passata stagione, la nuova TR010 Hybrid è ora finalmente pronta per il proprio test più significativo. Ryo HirakawaBrendon Hartley Sébastien Buemi (n. 8) hanno saputo primeggiare a Imola, mentre la gemella n. 7 di Kamui KobayashiNyck De VriesMike Conway ha ottenuto dei punti importanti in Belgio grazie ad una solida rimonta. In realtà anche la n. 8 ha saputo recuperare diverse posizioni nella spettacolare location di Spa, un errore però durante un pit stop ha cambiato le carte in tavola vanificando nel finale la stessa vincente strategia intrapresa da BMW M Motorsport e WRT. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Toyota riuscirà a tornare a vincere?

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