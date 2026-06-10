L’Italia ha il maggior numero di Zone a Traffico Limitato in Europa, rappresentando più della metà di tutte le restrizioni presenti nel continente. I dati evidenziano come il nostro Paese sia al primo posto per quantità di ZTL, con un numero superiore rispetto a quello di altri paesi europei. La presenza di queste aree di limitazione alla circolazione riguarda molte città italiane, che le utilizzano per gestire il traffico e la qualità dell’aria.

L’Italia si conferma il Paese europeo con il maggior numero di Zone a Traffico Limitato (ZTL), concentrando oltre la metà delle limitazioni alla circolazione registrate nell'intero Continente. Questo primato assoluto è scaturito da decisioni assunte quasi esclusivamente in ambito locale e al di fuori di una strategia nazionale organica. Lo scenario emerge con chiarezza dalla ricerca “Auto e Città, oltre il divieto” curata dall’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, che analizza il rapporto tra la mobilità privata e lo spazio urbano alla luce delle nuove esigenze ambientali, economiche e sociali. Lo studio si focalizza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - ZTL, l’Italia prima in Europa. Oltre metà delle restrizioni è nel nostro Paese

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