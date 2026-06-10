La CEO di un’azienda leader nel settore videoludico ha dichiarato che Xbox non è in buona salute. La confessione arriva in un momento di difficoltà per la divisione console, con cali nelle vendite e problemi di mercato. La dirigente ha sottolineato che l’azienda sta affrontando sfide significative e sta riconsiderando le strategie per il futuro. La comunicazione ha suscitato attenzione tra analisti e pubblico, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti affermazioni ufficiali.

Non capita spesso che un colosso dell’industria videoludica ammetta pubblicamente le proprie difficoltà. Eppure è esattamente quello che ha fatto Asha Sharma, CEO di Xbox, in un’intervista concessa a Fortune che sta facendo discutere l’intera community dei videogiocatori. Le sue parole sono state chiare, quasi brutali nella loro sincerità: il business di Xbox non è in salute. E da questa ammissione discende una strategia che potrebbe ridefinire il futuro della divisione gaming di Microsoft. La trasparenza di Sharma arriva in un momento cruciale per Xbox, che si trova a dover bilanciare due anime apparentemente inconciliabili, il tutto con Project Helix sullo sfondo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - “Xbox non è in salute”: la confessione della CEO cambia tutto per il futuro della console

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