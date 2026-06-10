È stato riferito che Vince McMahon ha deciso di mantenere esposta una grande bandiera americana fuori dal quartier generale della WWE, ignorando le preoccupazioni legate alla sicurezza. La bandiera, di dimensioni notevoli, è rimasta in posizione nonostante le segnalazioni di possibili rischi. La decisione è stata presa senza modifiche o rimozioni, nonostante le discussioni interne sui potenziali pericoli associati alla struttura e alla sua esposizione.

Nuovi dettagli sono emersi riguardo alla gigantesca bandiera americana situata all’esterno del quartier generale della WWE. Secondo una recente indiscrezione, Vince McMahon avrebbe portato avanti il progetto nonostante fosse stato avvertito che avrebbe potuto causare grossi problemi. L’enorme bandiera della sede centrale della WWE a Stamford ha già fatto notizia dopo essere stata lacerata da una tempesta, impigliandosi nei cavi elettrici, prendendo fuoco e contribuendo a un blackout locale. Ora, TC di WrestleVotes rivela che l’azienda incaricata di installare l’asta della bandiera avesse inizialmente sconsigliato alla WWE di procedere con un’esposizione così ambiziosa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Vince McMahon ignorò i rischi di sicurezza riguardo la bandiera gigante

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