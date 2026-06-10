WWE | Aaliyah Mysterio potrebbe arrivare nella compagnia?

Notizia in breve

Si discute della possibilità che Aaliyah Mysterio si unisca alla WWE. La giovane ha già partecipato a eventi della compagnia e ha un rapporto familiare con un wrestler noto. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un contratto o a un debutto imminente. La sua presenza nelle competizioni è stata limitata finora, e non sono stati annunciati piani specifici per il suo ingresso nel roster. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali.