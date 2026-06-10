WWE | Aaliyah Mysterio potrebbe arrivare nella compagnia?
Si discute della possibilità che Aaliyah Mysterio si unisca alla WWE. La giovane ha già partecipato a eventi della compagnia e ha un rapporto familiare con un wrestler noto. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un contratto o a un debutto imminente. La sua presenza nelle competizioni è stata limitata finora, e non sono stati annunciati piani specifici per il suo ingresso nel roster. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali.
Quando si parla di figli d’arte in WWE, di sicuro uno dei primi nomi che vengono in mente ai fan, soprattutto quelli un po’ più giovani, è Dominik Mysterio, che ormai da anni divide la scena con suo padre, dimostrandosi anche uno dei personaggi che più di tutti riescono a ottenere grandi reazioni da tutto il pubblico. A quanto pare, secondo suo padre Rey Mysterio, ci potrebbe essere l’eventualità di un approdo nella federazione della sorella di Dominik, Aalyah. In realtà, nel caso in cui arrivasse si potrebbe anche parlare di ritorno, in quanto la ragazza aveva fatto parte delle storyline della compagnia nell’era del Thunderdome, per la precisione durante la faida tra Rey Mysterio e Seth Rollins, che era nel suo periodo da Messiah e si accompagnava a Buddy Murphy, che in storyline finì con l’invaghirsi proprio di Aalyah. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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