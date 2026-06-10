Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 20:25 del 10 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione è rivolta agli utenti della strada, senza ulteriori dettagli su eventuali incidenti o chiusure. La rete stradale continua a essere monitorata e le informazioni vengono diffuse tramite i canali ufficiali dell’Agenzia. Non sono stati segnalati disagi o variazioni significative nel traffico al momento.

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