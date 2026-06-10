Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 20 | 25
Alle ore 20:25 del 10 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione è rivolta agli utenti della strada, senza ulteriori dettagli su eventuali incidenti o chiusure. La rete stradale continua a essere monitorata e le informazioni vengono diffuse tramite i canali ufficiali dell’Agenzia. Non sono stati segnalati disagi o variazioni significative nel traffico al momento.
Benji & Fede, disponibile da oggi l’ultima puntata di Caro Amico. Ospiti Aurora Ramazzotti e il suo storico autore e migliore amico Paolo Gioia video La notte di ABC – Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre, Antonio Bannò alla serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26 Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.it Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.it Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 di oggi, la viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la formazione Roma nord qui ... romadailynews.it
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